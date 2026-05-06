Tokat\'ta Sağanak Duvar Çöktü

TOKAT'ın Almus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin arkasındaki istinat duvarı çöktü.

Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyünde etkili olan sağanak, bölgede toprak kaymasına neden oldu. Şiddetli yağışın ardından bir evin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Kaymakam Emre Çömen, olayın ardından Üçgöl köyüne giderek incelemelerde bulundu. Heyelanın yaşandığı bölgede ve zarar gören evde tespitler yapan Kaymakam Çömen, köy sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi. Zararların giderilmesi için ilgili kurumlara çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Çömen, ekiplerin sahadaki faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor.