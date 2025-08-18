Tokat'ta Sigara Bırakma Başarısı

Tokat'ta Sağlıklı Hayat Merkezine başvuranların yaklaşık yüzde 60'ının sigarayı bıraktığı bildirildi.

Tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlara hizmet veren Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan randevu oluşturan vatandaşlar, sonrasında sigara bırakma polikliniklerinden destek alıyor.

ALO 171 Sigarayı Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyenlere 7 gün 24 saat canlı destek sağlıyor. Danışma Hattı tarafından, sigarayı bırakma kararı alan vatandaşlara bu süreçte rehberlik edilerek, ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluk belirtileriyle baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında da danışmanlık hizmeti veriliyor. Bağımlılık derecesine göre vatandaşlar ilgili poliklinik doktorları tarafından uzman psikologlara yönlendiriliyor.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniğine yıl içerisinde başvuru yapanların yaklaşık 300'ü sigara bağımlılığından kurtuldu.

Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Dr. Semanur Ateş, AA muhabirine, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine işaret ederek, sigarayı bırakmak isteyen kişilere nasıl yardımcı olduklarını anlattı.

Sigaradan kurtulmak isteyen kişilerin önce Alo 171 Danışma Hattı'ndan randevu oluşturarak ilk adımı attıklarını belirten Ateş, "Randevu usulü çalışıyoruz. Buraya geldiğinde farmakolojik tedavi uyguluyoruz hastalarımıza. İki çeşit şu anda farmakolojik tedavimiz var. Elimizde bir tane ilaç var ama diğerini eczaneden de temin edebiliyor vatandaş. Elimizdeki farmakolojik tedavi şu an için 25 günlük bir süre almakta. Diğer farmakolojik tedavi 2-3 ay sınırlarında olmakta." diye konuştu.

Tokat'ta poliklinik hizmetinden faydalanan hastaların sigara bırakma oranlarını da paylaşan Ateş, "Vatandaşlarımızdaki başarı oranı şu an için klinik gözlemimize bakarak, yüzde 50-60 civarında olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Eskiden 1 pakete yakın sigara içiyordum ve şu anda sigara isteği yok"

Sigara Bırakma Polikliniği sayesinde kısa bir sürede sigara bağımlılığından kurtulan Mert Süleyman Aydın ise "Sigara içiyordum ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Sigarayı bırakmak için buraya başvurdum. Başvurumun sonucunda da bugün üçüncü günümdeyim ve sigara içmiyorum. Eskiden 1 pakete yakın sigara içiyordum ve şu anda sigara isteği gibi herhangi bir şey yok, yani içmiyorum. Bütün herkese de tavsiye ediyorum, bütün çevreme. Gelsinler ve sigarayı bıraksınlar." dedi.