Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ötüken Mahallesi'nde K.Y. ile Mesut Develi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, Develi'ye tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan Develi, ambulansla kaldırıldığı Almus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaçan K.Y, güvenlik güçlerince Amasya'da yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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