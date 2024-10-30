Tokat'ta Sonbahar Güzelliği

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Sonbaharın altın kontrastı, Tokat'a gelen sürücüleri mest ediyor

TOKAT - Tokat'ta karayolunda bulunan kavak ağaçlarının yeşil ve sarının eşsiz kontrastı, sonbaharda sürücülere görsel bir şölen sunuyor.

Tokat- Turhal kara yolunda sonbaharın gelişiyle birlikte kavak ağaçlarının oluşturduğu büyüleyici manzara görenleri hayran bırakıyor. Yola karşılıklı dikilmiş kavak ağaçları, bir tarafta yeşil yapraklarını korurken diğer tarafta sarının tonlarına büründü. Bu eşsiz manzara, araçlarıyla yoldan geçen sürücülere görsel bir şölen sunuyor. Ağaçların sarı ve yeşil renklerin kontrastını sergilediği bu doğa harikası, güneş ışınları altında altın sarısına dönüşerek göz alıcı bir görüntü oluşturuyor. Kışın beyaza, ilkbaharda yeşile bürünen bu alan, sonbaharda ise sarının tüm tonlarını yansıtıyor. Yılın her ayı farklı bir görsellik oluşturan alan fotoğraf sevenleri bekliyor.