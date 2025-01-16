Tokat'ta temizlediği tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, evinde temizlediği ruhsatlı tabancası ateş alan H.A. (41), el ve omzundan yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Tabanca Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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