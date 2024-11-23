Tokat'ta Tatlı Patates Üretimi Başarılı - Son Dakika
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Tokat'ta Tatlı Patates Üretimi Başarılı

Tokat'ta tatlı patates üretimi için deneme alanlarında başarılı hasatlar yapıldı.

23.11.2024 11:16
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Genellikle tropik ve yarı tropik bölgelerde üretimi yapılan, Türkiye'de ise az miktarda yetiştirilen tatlı patatesin Tokat'ta yaygın olarak üretilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda başarılı sonuçlar alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan ve ekibi, tropik ve yarı tropik bölgelerdeki ülkelerde yetiştirilen tatlı patatesin Tokat'ta da üretilmesi amacıyla 2016 yılında çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kazova ile Erbaa ve Niksar'da bulunan deneme alanlarında üretimi yapılan tatlı patatesin hasadı gerçekleştirildi.

Karan, AA muhabirine, tatlı patatesin belirli lokasyonlarda deneme üretimini yaptıklarını söyledi.

Dönüm başına ortalama 5 ton verim aldıklarını belirten Karan, bununla ilgili yüksek lisans ve bilimsel makaleler de yapıldığını dile getirdi.

Tatlı patatesin, isim benzerliği olsa da normal patates ile farklı familyadan olduğuna işaret eden Karan, "Patates ile akrabalığı yok. Tarla sarmaşığıgiller dediğimiz 'convolvulaceae' familyasına ait bir bitki." dedi.

"Dünyadaki üretim miktarı 100 milyon ton kadar"

Tatlı patatesin dünyada 100'den fazla ülkede yetiştirildiğine dikkati çeken Karan, "Dünyadaki üretim miktarı 100 milyon ton kadar. Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kayıtlarına girememiş bir ürün. Ülkemizde sadece Hatay'daki küçük aile işletmeleri tarafından yetiştiriciliği yapılıyor." ifadesini kullandı.

Karan, tatlı patatesin besin değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tokat ve yöresinde tatlı patates yetiştiriciliği yapılması, önemli bir yetiştiricilik fırsatı. İthal edildiğinden dolayı marketlerde, pazarlarda fiyatı biraz yüksek. Kalori oranı düşük, sağlıklı, önemli bir diyet bitkisi olan tatlı patatesin yetiştiriciliğinin yapılmasını önemsiyoruz. Deneme alanlarımız büyük değil. Kazova, Erbaa ve Niksar'da birer dekarlık alanda deneme üretimi yapıyoruz. Niksar'da dönüm başına 6 ton, Erbaa'da 5,5-6 ton, Kazova'da ise 5 ton civarında pazarlanabilir ürün elde ettik."

Karan, desteklerinden dolayı TOGÜ Rektörlüğü ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine teşekkür etti.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da deneme alanlarında üretilen tatlı patatesin hasadını yaptıklarını belirterek, "Ziraat Fakültesinden hocalarımız, yurt dışından getirerek ıslah çalışmaları ve deneme yaptı. Amacımız yöredeki çiftçilerimize besin değeri ve katma değeri yüksek bu ürünü tanıtmak. Tokat bir tarım şehri. Ürün çeşitliliği açısından bu üretimi önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Tarım, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Tatlı Patates Üretimi Başarılı - Son Dakika

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