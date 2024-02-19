Tokat'ın Almus ilçesinde açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu

Tokat\'ın Almus ilçesinde açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu

Tokat'ın Almus ilçesinde, Almus Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğince açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna 30 kadın kursiyer katıldı. Kurs kapsamında, safran, lavanta, çörek otu, kekik gibi bitkilerin yetiştirilmesi konusunda 72 saatlik eğitim verilecek. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler için biner metrekare uygulama bahçesi yapılması planlanıyor.

19.02.2024 18:11  Güncelleme: 18:12
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Tokat'ın Almus ilçesinde açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursundan 30 kursiyer faydalanıyor.

Almus Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğince Çevreli kasabasındaki köy yaşam merkezinde 30 kadın kursiyerin katıldığı tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı.

Kursiyerlere, bölgedeki ürün çeşitliliğin artırılması amacıyla safran, lavanta, çörek otu, kekik gibi bitkilerin yetiştirilmesi kursunda 72 saatlik eğitim verilecek.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, kadınların daha fazla istihdama katılmasını istediklerini belirterek, "Kursa 30 kadın vatandaşımız katılım sağlıyor ve kurs sonunda kursu başarıyla bitiren kursiyerlerimiz için biner metrekare uygulama bahçesi yapmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Tokat, Almus, Tarım, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Almus ilçesinde açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu - Son Dakika

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