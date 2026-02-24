Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tokat'ta traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen İ.S.A'nın kullandığı traktör, Tokat-Turhal kara yolu Arzupınar köyü kavşağında M.H. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.H. ve B.H. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
