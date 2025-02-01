Tokat\'ta Trafik Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün trafikteki tartışması kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Fevzi Paşa Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle caddede seyreden Muhammed Ali Ç. ile 60 AEZ 598 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Şerif A. arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü daha sonra otomobili takip ederek aracın aynasını kırdı. Araçlarından inen 2 kişi bir süre tartıştıktan sonra Muhammed Ali Ç. otomobil sürücüsüne küfür ederek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra tekrar motosikletle olay yerine gelen Muhammed Ali Ç. kendi motosikletine tekme atarak devirdi. Ardından da otomobil sürücüsünün üstüne yürüdü. Yaşanan arbedede motosiklet sürücüsü yere düşerken ikiliyi çevredeki vatandaşlar ayırdı. Muhammed Ali Ç. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar kameraya yansıdı.