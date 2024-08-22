Tokat'ta Ücretsiz Kavun Dağıtımı - Son Dakika
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Tokat'ta Ücretsiz Kavun Dağıtımı

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Tokat'ta geçtiğimiz hafta ücretsiz karpuz dağıtımının ardından bu kez de Oğuzhan Türk adlı üretici 25 ton kavunu ücretsiz olarak dağıttı. Kısa sürede tükenen kavunlar büyük ilgi gördü.

22.08.2024 17:46  Güncelleme: 17:50
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Geçen hafta 43 ton ücretsiz karpuz dağıtılan Tokat'ta bu sefer de 25 ton kavun dağıtıldı

TOKAT - Tokat'ta bu yıl tarımsal ürünlerdeki yüksek verim, hayırsever üreticilerin dikkat çekici yardımlarına vesile oldu. Geçtiğimiz hafta bir karpuz üreticisinin Zile ilçesinde 43 ton karpuzu ücretsiz dağıtmasının ardından, bu kez de kent merkezinde kavun üretimi yapan Oğuzhan Türk de hayır için 25 ton kavunu ücretsiz olarak dağıttı. Oğuzhan Türk, bu yılki kavun hasadının verimli geçmesi nedeniyle, ürünlerini yiyemeyen vatandaşlara ulaştırmak amacıyla böyle bir hayır işine giriştiğini belirtti. 25 ton kavun yüklü TIR, Tokat'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye binasının önüne çekildi. Kısa sürede büyük ilgi gören dağıtımda 25 ton kavun, 40 dakika içerisinde tükendi.

Tokat\'ta Ücretsiz Kavun Dağıtımı
Kaynak: İHA

Tokat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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