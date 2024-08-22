Tokat\'ta Ücretsiz Kavun Dağıtımı

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Geçen hafta 43 ton ücretsiz karpuz dağıtılan Tokat'ta bu sefer de 25 ton kavun dağıtıldı

TOKAT - Tokat'ta bu yıl tarımsal ürünlerdeki yüksek verim, hayırsever üreticilerin dikkat çekici yardımlarına vesile oldu. Geçtiğimiz hafta bir karpuz üreticisinin Zile ilçesinde 43 ton karpuzu ücretsiz dağıtmasının ardından, bu kez de kent merkezinde kavun üretimi yapan Oğuzhan Türk de hayır için 25 ton kavunu ücretsiz olarak dağıttı. Oğuzhan Türk, bu yılki kavun hasadının verimli geçmesi nedeniyle, ürünlerini yiyemeyen vatandaşlara ulaştırmak amacıyla böyle bir hayır işine giriştiğini belirtti. 25 ton kavun yüklü TIR, Tokat'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye binasının önüne çekildi. Kısa sürede büyük ilgi gören dağıtımda 25 ton kavun, 40 dakika içerisinde tükendi.