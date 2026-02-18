Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

18.02.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'taki operasyonda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 55 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından düzenlenen koordineli çalışmada, il dışından gelen bir araçta arama yapıldı.

Aramada uyuşturucu nitelikli 55 bin 440 sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücü S.A, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu maddeyi temin edip gönderen ve alıcı olan 4 şüpheli de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, S.U. ve Y.P. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
12:59
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:11:09. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.