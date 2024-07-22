Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde imal ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 3 bin 712 gram sentetik uyuşturucu, 935 sentetik ecza hap, 27 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatını ele geçirdi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.