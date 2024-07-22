Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 712 gram sentetik uyuşturucu, 935 sentetik ecza hap, 27 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı.

22.07.2024 17:41
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde imal ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 3 bin 712 gram sentetik uyuşturucu, 935 sentetik ecza hap, 27 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatını ele geçirdi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Kenevir, Tokat, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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