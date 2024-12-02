Tokat'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

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Tokat'ta jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kaçak ve sahte alkol ticareti, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 10 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti, kaçak/sahte alkol ticareti, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Kasım 2024 ayı içerisinde icra edilen operasyonlarda, 226 uyuşturucu hap, 380 litre sahte içki, 486 sikke ve 17 adet muhtelif tarihi eser, 19 bin 500 adet makaron ve 21 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.