Tokat'ta vücuduna yapışan keneden KKKA tanısı konulan çocuk hastanede tedaviye alındı
Vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan bir çocuk, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan çocuğun tedavisine başlandığı, genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan bir çocuk, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan çocuğun yakınları TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta vücuduna yapışan keneden KKKA tanısı konulan çocuk hastanede tedaviye alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?