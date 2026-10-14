Tokat\'ta yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu, suda ön sonuçta sıkıntı yok

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte bulantı ve kusma gibi şikayetlerle vatandaşların hastanelere başvurmasıyla ilgili, "Su analizi alındı ve Ankara'ya gönderildi. Sonuçlarıyla alakalı sıkıntının olmadığını bize ifade ettiler." dedi.

Yazıcıoğlu, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcıoğlu, olayda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla başta Vali Abdullah Köklü olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

??????? Tokat Devlet Hastanesinde hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları ziyaret etmek istediğini belirten Yazıcıoğlu, "Yoğun bir hasta sirkülasyonu oldu. Şu anda stabil şekilde devam ediyor. İlerleyen günlerde hasta sayımızda düşüş olacağını öğrendim." diye konuştu.

Kentte içme suyundan belirli aralıklarla numune alarak tahlil yaptırdıklarına işaret eden Yazıcıoğlu, son olarak 5 Ekim'de alınan su numunesinin de temiz çıktığını anlattı.

Birkaç gün sonra çok sayıda kişinin rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine doktorların yediklerinden veya içtiklerinden sorun yaşamış olabileceklerini değerlendirdiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "Sudan da kaynaklı olabilir, başka faktörlerden de olabilir diye inceleme altına alındı. Sağlık Bakanlığımıza gerçekten müteşekkiriz. Çok hızlı şekilde Ankara'dan ekip gönderdi. Su analizi alındı ve Ankara'ya gönderildi. Sonuçlarıyla alakalı sıkıntının olmadığını bize ifade ettiler. Yani ön sonuçlar bize ulaştı. O yüzden içimize su serpmiş olduk. Hastalığa neden olan norovirüs dediğimiz virüs, bulaşıcı bir virüstür." ifadesini kullandı.

Tokat'ta kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle yaklaşık 5 bin kişinin hastanelere başvurması üzerine inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda şehrin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmişti.