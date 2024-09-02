Tokat'ta Yıldırım Düşen Çam Ağacı Ortadan İkiye Ayrıldı - Son Dakika
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Tokat'ta Yıldırım Düşen Çam Ağacı Ortadan İkiye Ayrıldı

Tokat\'ta Yıldırım Düşen Çam Ağacı Ortadan İkiye Ayrıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, dün akşam meydana gelen gök gürültülü sağanak sırasında, Kat köyündeki 50 yıllık bir çam ağacına yıldırım isabet etti. Çam ağacı ortadan ikiye ayrılırken, köylüler korkulu anlar yaşadı. Elektrik kesintisi yaşanan köyde, ağaç parçaları kesilerek güvenlik önlemleri alındı. Bir köylü, evinin ağaçtan 5 metre uzakta olduğunu belirterek, yıldırımın kendilerine değil de ağaca isabet etmesine sevindiklerini ifade etti.

02.09.2024 16:48
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Tokat'ın Turhal ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı.

Kentte dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, ilçeye bağlı Kat köyünde Kültür Mahallesi eski okul binası bahçesinde bulunan 50 yıllık çam ağacına yıldırım isabet etti.

Yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı. Köylüler, yıldırım nedeniyle korkulu anlar yaşadı. Ağacın bazı kesimleri köylüler tarafından kesildi.

Bir süre elektrik kesintisi olan köyde çalışmalar sonrası elektrik tekrar bağlandı.

Köyde yaşayan Ahmet Gedik, AA muhabirine, çam ağcının 50 yıllık bir ağaç olduğunu söyledi.

Bahçede bulunan çam ağaçlarının evlerine yakın olduğunu anlatan Gedik, "Dün gece korktuk, sabaha kadar uyuyamadık. Allah'ın takdiri. Bir şey diyemiyorum. Evim buraya 5 metre uzaklıkta. Yıldırım iyi ki bize vurmadı. Hanımla oturuyorduk bir takırtı koptu. Dışarı çıktım ki ağaç böyle olmuş. Şok olduk. Bir ses oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Yıldırım Düşen Çam Ağacı Ortadan İkiye Ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Yıldırım Düşen Çam Ağacı Ortadan İkiye Ayrıldı - Son Dakika
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