Tokat'taki su kaynaklarına 731 bin 500 yavru balık bırakıldı - Son Dakika
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Tokat'taki su kaynaklarına 731 bin 500 yavru balık bırakıldı

Tokat\'taki su kaynaklarına 731 bin 500 yavru balık bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında Tokat'taki 14 göl ve gölete 731 bin 500 yavru balık bırakıldı. İl Müdürü Ömer Cebeci, bu çalışmanın balık stoklarını destekleyerek kırsalda balıkçılığın gelişmesine ve vatandaşların gelirine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Tokat'ta 14 göl ve gölete 731 bin 500 yavru balık bırakıldı.

Kentteki su kaynaklarında sürdürülebilir balık popülasyonunun korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı.

İl Müdürü Ömer Cebeci, 2026 yılında ilde toplam 14 göl ve gölete 731 bin 500 yavru balık bırakıldığını belirterek, projeyle iç sulardaki balık stoklarını desteklemenin yanı sıra küçük ölçekli balıkçılığın geliştirilmesine, kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına erişimine ve hane halkı gelirlerinin artırılmasına katkı sağlamasının amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Tarım, Tokat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'taki su kaynaklarına 731 bin 500 yavru balık bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'taki su kaynaklarına 731 bin 500 yavru balık bırakıldı - Son Dakika
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