Tokat\'taki su kaynaklarına 731 bin 500 yavru balık bırakıldı

Tokat'ta 14 göl ve gölete 731 bin 500 yavru balık bırakıldı.

Kentteki su kaynaklarında sürdürülebilir balık popülasyonunun korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı.

İl Müdürü Ömer Cebeci, 2026 yılında ilde toplam 14 göl ve gölete 731 bin 500 yavru balık bırakıldığını belirterek, projeyle iç sulardaki balık stoklarını desteklemenin yanı sıra küçük ölçekli balıkçılığın geliştirilmesine, kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına erişimine ve hane halkı gelirlerinin artırılmasına katkı sağlamasının amaçlandığını ifade etti.