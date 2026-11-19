Tokat Turhal'da Dökmetepe kavşağında iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Turhal ilçesinde Tokat-Turhal kara yolu Dökmetepe kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
A.Y. (41) idaresindeki 34 GJF 052 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Dökmetepe kavşağında O.K. (52) yönetimindeki 60 AIK 668 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yolcular M.Ö. (60), K.Ö. (34) ve N.Ö. (57) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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