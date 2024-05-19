Tokat Valisi, patlamada yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
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Tokat Valisi, patlamada yaralananları ziyaret etti

Tokat Valisi, patlamada yaralananları ziyaret etti

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişiyi hastanelerde ziyaret etti. Hatipoğlu, yaralıların tedavilerinin devam ettiğini ve soruşturmanın derinleştirildiğini belirtti.

19.05.2024 19:33
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Hatipoğlu, Tokat'taki hastanelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Buradaki yaralı astsubayı ziyaret ettiğini dile getiren Hatipoğlu, "Tokat'taki yaralı jandarma personelimiz ve vatandaşlarımızın tedavileri devam edecek. Bununla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Diğer yandan soruşturmayla ilgili Cumhuriyet savcılığımız ile birlikte jandarmamız gerekli tüm çalışmaları devam ettiriyorlar. Ankara'dan Jandarma Genel Komutanlığından gelen bomba imha uzmanlarımız da bölgede çalışma yaptılar. Bunlarla ilgili delil toplama, olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayı titizlikle aydınlatacak evreleri devam ettiriyoruz. Cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde arkadaşlarımız olayın soruşturmasına devam ediyorlar. Bu anlamda şu an itibarıyla 2 gözaltı var ancak soruşturma derinleştirildikçe yeni sonuçları tekrar paylaşırız sizinle." dedi.

Numan Hatipoğlu, patlayıcının türünün araştırıldığını, adli süreç olması sebebiyle şu an bir açıklama yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Ziyaretinde Vali Hatipoğlu'na, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ve Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl eşlik etti.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese ulaşan ekipler içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli Samsun'da yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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