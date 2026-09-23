Tokat Yeşilyurt\'ta İlköğretim Haftası töreni yapıldı, yeni öğrencilere çiçek verildi

??????? Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra Milli Hakimiyet İlkokulu bahçesinde devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, Yasin Vural tarafından yapıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

Program sonunda dördüncü sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere "Okulumuza hoş geldiniz" çiçeği verildi.

İlköğretim Haftası kutlama programına Kaymakam Yeşim Altın, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mert Özyazgan, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Oruk, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.