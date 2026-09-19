Tokat Yeşilyurt\'ta Kaymakam Altın Gaziler Günü\'nde gazileri saygı ve şükranla andı

Tokat Yeşilyurt'ta Kaymakam Altın Gaziler Günü'nde gazileri saygı ve şükranla andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Yeşilyurt'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu. Kaymakam Altın, gazilere minnet ve şükran duyduklarını, hayatta olan gazileri saygı ve şükranla andıklarını söyledi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz tarafından çelenk sunuldu.
Kaymakam Altın, burada yaptığı konuşmada, gazilere minnet ve şükran duyduklarını vurgulayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle, hayatta olan gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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