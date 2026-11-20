Tokat Yeşilyurt'ta muhtar Bünyamin Dilaver, otopsi sonrası köyünde defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büğet köyü muhtarı Bünyamin Dilaver, dün sabah evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otopsinin ardından köye getirilen Dilaver, kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büğet köyü muhtarı Bünyamin Dilaver'in cenazesi köyünde toprağa verildi.
Dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilaver cenazesine, Tokat Devlet Hastanesinde otopsi yapıldı.
İşlemlerinin ardından muhtarın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak köye getirildi.
Yeşilyurt İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Dilaver'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi
Kaynak: AA
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