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Tokatta yüksek kesimler karla kaplandı, onlar yağmur duası etti

TOKAT - Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyünde yağmur duası edildi. Her yıl geleneksel hale gelen duanın bu yıl üçüncüsü düzenlendi.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde yağmur duası edildi. Kesilen adak kurbanlar gelen vatandaşlara ikram edildi. Kılınan namazın ardından yağmur duası edildi.

Her yel geleneksel olarak yağmur duası edildiğini belirten köy muhtarı Ali Kuvvet, şükür duası için bir araya geldiklerini söyledi.