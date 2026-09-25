Tokyo Bölge Mahkemesi 18 yaş altı seçim yasağını anayasaya aykırı buldu, tazminat yok - Son Dakika
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Tokyo Bölge Mahkemesi 18 yaş altı seçim yasağını anayasaya aykırı buldu, tazminat yok

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Tokyo Bölge Mahkemesi, 18 yaş altındakilerin seçim kampanyalarına katılmasını yasaklayan düzenlemeyi ifade özgürlüğünü ihlal ettiği için anayasaya aykırı buldu. Mahkeme, aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 4 davacının devletten istediği tazminatı reddetti.

Japonya'da mahkeme, 18 yaşından küçüklerin seçim kampanyalarına katılmasını yasaklayan düzenlemenin "anayasaya aykırı" olduğuna hükmetti.

Kyodo News'in haberine göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, 18 yaş altındakilerin seçim kampanyalarına katılmasını yasaklayan düzenlemeye ilişkin açılan davada karar verdi.

Mahkeme, söz konusu düzenlemenin "ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle "anayasaya aykırı" olduğuna karar verdi ancak aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 4 davacının devletten tazminat talebini reddetti.

Japonya'daki yasa, 18 yaşından küçüklerin seçim kampanyası faaliyetlerinde bulunmasını ve bu kişilerin söz konusu faaliyetlerde "kullanılmasını" yasaklıyor.

Yasağı ihlal edenler 1 yıla kadar hapis veya 300 bin yene (yaklaşık 1900 dolar) kadar para cezasının yanı sıra medeni haklarının askıya alınmasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Davacılar, yasağın yasal amacın açık olmadığını, seçim kampanyası faaliyetlerinin tamamen yasaklanması ve buna cezai yaptırım uygulanmasının makul bir temele dayanmadığını savunmuştu.

Seçimlerde siyasi ifade özgürlüğünü kullanma imkanından mahrum bırakılmaları nedeniyle manevi zarara uğradıklarını belirten davacılar, kişi başına 100 bin yen tazminat talep etmişti.

Hükümet ise yasağın yürürlüğe girdiği 1952'den bir yıl önce düzenlenen yerel seçimlerde, çok sayıda reşit olmayan kişinin seçim çalışmalarında seferber edilmesinin sorunlara yol açtığını belirterek, reşit olmayanların korunmasının meşru bir yasama amacı olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA
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