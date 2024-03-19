Tokyo Camisi'nde Ramazan Ayı İftarları

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Japonya'da ramazan ayının heyecanı, Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde verilen iftarlarda yaşanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığa bağlı Tokyo Camisi, başkentte yaşayan Müslümanlar ile gayrimüslim Japon halkını, ramazan boyunca iftarlarda buluşturuyor.

Gündüzleri cami yerleşkesindeki kültür turuna katılan Japonlar, ezan öncesi iftarlığını alıp hiç tanımadığı kişilerle aynı sofraya oturuyor.

İftarlar vesilesiyle İslam dininin vecibelerini öğrenme fırsatı bulan Japonlar, cami ve oruç hakkında bilgi edinebiliyor.

Bu iftarlara katılan Japonlar, duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

"Buraya gelince Türkiye'deymiş gibi geliyor"

İwata soy isimli Japon vatandaşı, camiye daha önceleri de geldiğini söyledi.

Birlikte yemek yenilmesinin "keyifli" olduğunu belirten İwata, "Her yıl gelirim, Japonya'nın başka bir yerinde böyle bir atmosferi yaşayabileceğimi sanmıyorum." dedi.

İwata, Tokyo Camisi'ndeki ortam için "Buradaki atmosferi seviyorum. Japonya'da böyle bir bina yok. Buraya gelince Japonya'da değil de Türkiye'deymişim gibi geliyor." diye konuştu.

Ülkesinde Müslümanlarla etkileşiminin pek olmadığını söyleyen İwata, Japonya'da da yerel bir inançta "su içilebilen ancak yemek yenmeyen benzer bir orucun" olduğunu belirtti.

"Ramazan ayında birlik duygusu hissediyorum"

Başkentte yaşayan üniversite öğrencisi Nanbaryuu, daha önce gittiği Müslüman bir ülkede öğrendiği İslam kültürünü sevdiği için Tokyo Camisi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Çevresindeki Müslümanlarla camide bir araya geldiklerini anlatan Nanbaryuu, "Özellikle ramazan ayında birlik duygusu hissediyorum ve Tokyo'da bu deneyimin harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Firma çalışanı Saito da 5 yıl boyunca Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığını, daha önce oruç tutmadığını ancak camide "iftar buluşmaları düşüncesi ve ambiyansını" sevdiğini dile getirdi.

"Çeşitli kültürleri tanımak faydalı"

Ortaokul öğrencisi Kanon, ilk kez camiye geldiğini ve bu vesileyle İslam dinindeki ramazan ayının ne demek olduğunu ilk kez hissettiğini belirtti.

Camideki iftarlara oruç tutanların yanı sıra tutmayanların da davet edilmesini "mutluluk verici" olarak niteleyen Kanon, oruç tutmanın "ciddiyet gerektirdiğini" söyledi.

Tokyo Camisi'ne gelerek "İslam kültürüne dokunulabildiğini" belirten Kanon, "İbadetleri görüp çeşitli kültürleri tanımanın faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Yüzlerinde tebessümle burada neden toplu halde oruç açıldığını soruyorlar"

Yeni görevi Tokyo Camisi İmam Hatipliğini şubatta devralan Adem Levent, ramazan ayı dolayısıyla camiye ilginin arttığını belirterek "Hafta içi misafirlerimiz ortalama 400-500, hafta sonunda bu rakam 700'e kadar yükseliyor." dedi

Levent, Japon misafirleri randevu sistemine göre aldıklarını, iftar öncesi Tokyo Camisi'ni tanıttıklarını, oruç hakkında bilgilendirme yaptıklarını, İslam hakkındaki sorulara cevap verdiklerini ifade etti.

Akşam namazından önce okunan mukabeleye Japonların ilgisinin yoğun olduğunu anlatan Levent, şunları kaydetti:

"İftar sofrasında oturmaları, bizimle beraber oruçlarını açmaları onlara ayrı bir duygu yaşatıyor. Etrafa bakıyorlar, yüzlerinde tebessümle burada neden toplu halde oruç açıldığını soruyorlar. Memnun bir şekilde ve teşekkür ederek ayrılıyorlar, yine geleceklerini söylüyorlar."

İftar sonrası hatimle teravih kıldıklarını aktaran Levent, geçen yıl orucunu "dünyanın bir başka, bu yıl bir başka ucunda açtığına" anlatarak, şunları söyledi:

"Geçen yıl Bulgaristan'daydım. Bu yıl burası nasipmiş, hayal edemeyeceğim şekilde çok güzel bir duygu. Rabb'im bana bunu yaşamayı nasip eyledi, dünyanın bir ucunda böyle bir havayı teneffüs etmek, '72 millet' diye tabir edeceğimiz insanlarla aynı sofraya oturmak, onlarla aynı namazı kılmak, bana bir yıl önce söyleselerdi, ihtimal vermezdim."