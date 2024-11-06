Tokyo Otonom Otobüs Denemelerine Başlıyor

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TOKYO, 6 Kasım (Xinhua) -- Tokyo Büyükşehir Belediyesi, otobüs şoförü istihdamındaki yetersizlik nedeniyle kentin üç bölgesinde otonom sürüşlü otobüsleri denemeye alacak.

Denemeler Kasım 2024 ile Şubat 2025 arasında farklı dönemlerde Suginami Ward'daki Ogikubo İstasyonu, Tama City'deki Tama Merkez İstasyonu ve Mizuho Town'daki Hakonegasaki İstasyonu'nda yapılacak.

Her bir istasyonda ihtiyaca özel tasarlanmış elektrikli araçlar kullanılacak. Ogikubo'da 7 kişilik küçük, düşük hızlı bir elektrikli araç kullanılırken Tama Merkez İstasyonu ve Hakonegasaki İstasyonu'nda 13 kişilik kompakt elektrikli otobüsler kullanıma sokulacak.

Pilot aşamasında operatörlerin gerektiğinde direksiyonu kontrol etmesi ve frene basması gerekecek.

Halkın tepkisini ölçmek ve ileride yapılabilecek iyileştirmelere yönelik ipuçları toplamak için hükümet, deneme sırasında yolculara anket uygulayacak.