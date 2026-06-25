Tongjiang Tren İstasyonu'nda Yük Taşımacılığı Patladı

HARBİN, 25 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu görülüyor, 24 Haziran 2026.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Tongjiang Kuzey Tren İstasyonu, bu yıl 23 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 115.724 ton yük taşıyan 128 Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet verdi. (Fotoğraf: Wu Yunan/Xinhua)
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