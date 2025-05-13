Topçu Meydanı'ndaki 12'ler Anıtı Yenileniyor

Topçu Meydanı simgesi 12'ler anıtı yenileniyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Topçu Meydanı'nın simgesi 11 Nisan kurtuluş mücadelesini anlatan 12'ler anıtı yenileniyor.

Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay-ı Milliye'nin Fransızlara karşı kahramanca savaşan Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş ve 12 aşiret liderinin muhabere öyküsü bir anıta betimlendi. 6 köşeli anıtın üstünde ise Şanlıurfa Kurtuluşu'nda önemli rol oynayan top simgesi yerleştirildi. "Topçu Anıtı" uzun yıllardır Şanlıurfa'nın ve meydanının simgesi oldu. Zamanla yıpranan anıt Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yenileme çalışmalarının başladığı anıtın nasıl bir görünüme kavuşturulacağı merak konusu oldu.

Topçu Meydanı esnafı Mahmut Kenanoğlu, Şanlıurfa'nın kurtuluş mücadelesini anlatan anıtın yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.