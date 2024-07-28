Toplu Sözleşme İkramiyesi Kamu Emekçileri İçin Önemli Bir Kazanım

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(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Özgür Aras, toplu sözleşme ikramiyesinin tüm kamu çalışanlarına verilecek olmasına ilişkin "Yüzde 1 ve yüzde 2 dayatmasına rağmen önce Danıştay'dan sonra Anayasa Mahkemesi'nden dönen, sendikal özgürlüğe ket vuracak olan barajların yıkılması kamu emekçileri için çok önemli bir kazanımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Aras, yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşme ikramiyesinin tüm kamu çalışanlarına verilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Aras, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme ikramiyesi tüm kamu emekçilerine hayırlı olsun. Öncelikle, yüzde 1 ve yüzde 2 dayatmasına rağmen önce Danıştay'dan sonra Anayasa Mahkemesi'nden dönen, sendikal özgürlüğe ket vuracak olan barajların yıkılması kamu emekçileri için çok önemli bir kazanımdır. Burada trajikomik olan durum, Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği barajlara rağmen, bugün iktidar eliyle Meclis'ten tekrar geçirilmek istenen yüzde 1 barajının sanki yine yandaş sendikalar ve konfederasyonlar hükümet eliyle düzeltilerek, kamu emekçisine kazandırılmış yeni bir hakmış gibi telaffuz edilmesi ve yansıtılması, kamu emekçilerinin aklıyla dalga geçmekten öteye geçmemektedir. Bu anlamda bu özgürlüğe ket vuracak olan anlayışla mücadele ederek bir araya gelen, özellikle başta Birleşik Kamu-İş olmak üzere, sendikalara ve konfederasyonlara teşekkür ediyoruz. Birlikten kuvvet doğacağını bir kez daha görmüş olduk. Bu anlamda ana muhalefet partisi ve diğer siyasi partileri de hükümetin karşısında yer alarak, doğrunun yapılması için verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Sonuçta Meclis çatısı altında çıkacak bu karar, tüm sendika üyelerini, özgürce bir sendikaya giderek üye olmak isteyen kamu emekçileri başta olmak üzere tüm sendikal hayata büyük bir ket vuracağını ve geri dönüş yaşanacağını biliyorduk ve bu anlamda mücadele veren herkesi kutluyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız."