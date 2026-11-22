Süper Amatör Ligi'nde (SAL) mücadele eden Toptaşspor, kendi sahasında karşılaştığı Payallar Konaklıspor'a 4-6 mağlup oldu.

Toptaş Stadı'nda oynanan müsabakayı Arif Çağlar, Cem Mustafa Akpınar ve Ersin Dikicioğlu hakem üçlüsü yönetti. Ev sahibi Toptaşspor'un başlama vuruşuyla maçın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi takım oyuna üstünlüğü koyarak 7 ve 16 dakikalarda Yusuf Sağlam, 27. dakikada Özkan Ata'nın golleriyle 3-0 öne geçti.

Konuk takım Payallar Konaklıspor, 22. dakikada Necati Sipahi ve 26. dakikada Berkan Ata Akçay'ın golleriyle skoru 3-2 yaptı. 27. dakikada Toptaşspor'dan Yusuf Sağlam kendisinin üçüncü golünü atarak, skoru 4-2 yaptı. 29. dakikada konuk takımdan Ömer Behiç Benlidayı ve 36. dakikada Mehmet Ali Ersoy'un golleriyle skorda eşitliği yakalayarak durumu 4-4 yaptı.

İlk yarısı bu skorla sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına, ilk yarıya göre daha atak bir futbol ortaya koyan konuk Payallar Konaklıspor'dan John Deniz Hackley 74 ve 90+1 dakikada attığı gollerle skoru 4-6'ya taşıdı.

Maçta başka gol olmayınca Payallar Konaklıspor sahadan 4-6 galip ayrılarak gruptaki liderliğini sürdürdü.