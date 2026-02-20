Toratlı Köyünde Heyelan Açıklaması - Son Dakika
Toratlı Köyünde Heyelan Açıklaması

20.02.2026 16:32
Tunceli Valiliği, Toratlı köyündeki toprak hareketliliğinin önceden bilinen doğal bir durum olduğunu duyurdu.

Tunceli Valiliği, Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı köyünde yaşanan toprak hareketliliğinin, yeni bir durum olmadığını ve alanın heyelan afetine maruz bölge olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında, Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı köyünde yaşanan zemin hareketlerine dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapılması gereğinin hasıl olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alan, 1959 yılından bu yana heyelan afetine maruz bölge olup, 1967 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile resmi olarak 'Afete Maruz Bölge' ilan edilmiştir. O tarih itibariyle talep eden afetzede vatandaşlarımıza da Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemi ile konut inşa edilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından saha uzun yıllardır düzenli olarak izlenmektedir. En son 2024 ve 2025 yıllarında yeniden gözlem ve teknik incelemeler gerçekleştirilmiş, alanda toprak hareketliliğinin devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2025 yılı Temmuz ayında afete maruz alan sınırlarının netleştirilmesi için sayısallaştırma çalışması yapılmış ve parsel bazlı olarak tescil edilmek üzere AFAD Başkanlığına gönderilmiştir."

Açıklamada, bölgede gözlemlenen zemin hareketliliğinin yeni bir durum olmadığı belirtilerek, bu durumun kurumlar ve köylüler tarafından uzun yıllardır bilindiği aktarıldı.

Alanın jeolojik yapısından kaynaklanan ve her yıl belirli düzeylerde devam eden doğal bir sürecin söz konusu olduğu bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ancak bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hareketlilik, önceki yıllara kıyasla daha belirgin hale gelmiştir. Halihazırda Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde bulunan 19 konuttan 7 tanesi vatandaşlarımızın can güvenliğini teminen ve tedbir amaçlı güvenlik altına alınarak derhal boşaltılmıştır. Diğer 12 konut için vatandaşlarımızı mağdur etmemek ancak can güvenliklerini de riske atmamak amacıyla alanda teknik ekiplerce çalışılmıştır. Valiliğimize sunulacak teknik rapora istinaden gerekli önlemler alınacaktır. Boşaltılan konutlara yeniden yerleşim olmaması için gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır."

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda Kaymakamlık ve AFAD tarafından durumun yakinen ve titizlikle takip edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

