Torbalı\'da Ticari Araç Yangını

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.

İzmir-Aydın kara yolunda seyir halinde olan E.T. idaresindeki 45 Z 5040 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın hasara neden oldu.