Torbalı'da Ticari Araç Yangını
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
İzmir-Aydın kara yolunda seyir halinde olan E.T. idaresindeki 45 Z 5040 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın hasara neden oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da Ticari Araç Yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?