Torbalı'daki patlamaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin ölümü, 63 kişinin yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, patlamanın olduğu iş yerinin biten tüpünü dün değiştiren H.C. hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri H.C'yi Ayrancılar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.