Toronto Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Protestocuların Gösterisi Devam Ediyor - Son Dakika
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Toronto Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Protestocuların Gösterisi Devam Ediyor

Toronto Üniversitesi\'nde Filistin Yanlısı Protestocuların Gösterisi Devam Ediyor

Toronto Üniversitesi'nde 25 gündür kamp kuran Filistin yanlısı protestocular, çadırların kaldırılması talimatına rağmen talepleri karşılanıncaya kadar gösteriye devam edeceklerini belirtti. Üniversite yetkilileri ise mahkeme kararı çıkarmak için hukuki süreci başlattı.

28.05.2024 16:08
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Toronto Üniversitesi yetkilileri, Cuma günü izinsiz giriş ihbarı yayımlayarak çadırların Pazartesi günü 08.00'e kadar kaldırılması talimatını verdi. Ancak öğrencilerin liderlik ettiği göstericiler, talepleri karşılanıncaya kadar bir yere gitmeyeceklerini belirtti.

TORONTO, 28 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde 25 gündür kamp kuran Filistin yanlısı protestocular Pazartesi günü bir dayanışma gösterisi düzenledi.

Üniversite yetkilileri, Cuma günü izinsiz giriş ihbarı yayımlayarak çadırların Pazartesi günü 08.00'e kadar kaldırılması talimatını verdi. Ancak öğrencilerin liderlik ettiği göstericiler, talepleri karşılanıncaya kadar bir yere gitmeyeceklerini belirtti.

Toronto Üniversitesi Rektörü Meric Gertler, Pazartesi günü çevrimiçi yayımladığı açıklamada, üniversite avukatlarının Ontario Yüksek Mahkemesi'nden mahkeme kararı çıkarmak üzere belgeleri sunduğunu ve mahkemeden hızlandırılmış dava toplantısı ayarlama talebinde bulunduğunu belirtti.

Gertler'in açıklamasının yayımlandığı esnada, aralarında üniversite öğretim üyeleri ile personelinin ve Ontario İşçi Federasyonu üyelerinin de bulunduğu protestocular ve onlara destek verenler bir gösteri düzenlemekteydi.

Gösteri sözcülerinden Sara Rasikh kalabalığa seslendiği konuşmada, protestocuların aylardır üniversitenin taleplerine kulak vermesini sağlamaya çalıştığını, fakat çadırların kurulmasından sonra fark edildiklerini vurguladı.

Rasikh, "Üniversite çadırları kaldırmak istediğini açıkça ortaya koydu. Bize karşı izinsiz giriş ihbarı çıkardılar. Şimdi de sırada mahkeme emri var. Bunu yapmalarının nedeni ise halkın gücünün onları korkutması. Halkın gücü, bu kurumun meşruiyetini tehdit ediyor" dedi.

Gösterinin organizatörleri, üniversitenin İsrail'le ilişkilerini kesmesini, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kar eden şirketlerle bağını koparmasını ve ülkenin savaşa karıştığı düşünülen akademik kurumlarıyla ortaklığını sonlandırmasını talep ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Toronto Üniversitesi'nde Filistin Yanlısı Protestocuların Gösterisi Devam Ediyor - Son Dakika

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