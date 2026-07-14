Toroslar Belediyesi'nden Market Denetimleri - Son Dakika
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Toroslar Belediyesi'nden Market Denetimleri

14.07.2026 10:46
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Toroslar Belediyesi, sağlıklı alışveriş için marketlerde denetim gerçekleştirdi. Yasal uyumsuzluklar tespit edildi.

MERSİN'de Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak yapılan kontroller kapsamında işletmelerin mevzuata uygunluğu titizlikle incelenirken, tüketici haklarının korunmasına yönelik birçok başlıkta inceleniyor. Denetimlerde marketlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrolü, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiket bilgilerinin doğruluğunun yanı sıra yangın tüplerinin kontrolü de yapılıyor. Ekipler ayrıca işletmelerde ürünlerin saklanma koşulları ve genel hijyen durumunu da denetleyerek halk sağlığını riske atabilecek unsurların önüne geçilmesi için gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Vatandaşların alışveriş sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla yürütülen çalışmalarda, mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmeler hakkında ilgili yasal işlemler uygulanırken, eksiklikleri bulunan iş yeri yetkilileri de gerekli düzenlemeleri yapmaları konusunda bilgilendirildi.

'DENETİMLERİMİZİ TAVİZ VERMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ'

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, denetimlerin vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, "Sağlıklı gıdaya erişim ve güvenli alışveriş her vatandaşın hakkı. Toroslar'da halkımızın sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için denetimlerimizi taviz vermeden sürdüreceğiz. Komşularımızın karşılaştıkları olumsuzlukları belediyemize bildirmeleri denetimlere önemli katkı sağlıyor. Kurallara uygun hizmet sunan esnaflarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: DHA

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