Tosya'da çeltik hasadı dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tosya'da çeltik hasadı dolayısıyla program düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik hasadının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik hasadının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Ortalıca köyünde düzenlenen programdaki konuşmasında, Tosya'nın hem tarım hem de sanayisiyle önemli ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Çeltik üretiminin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini dile getiren Ekmekci, "Özellikle Kızlar Yolu Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede çok önemli üretim olacak. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü, üreticiyi öne alan ve hibelerle, desteklerle yürütülen tarım politikamız var. Üreticilerimize çok teşekkür ediyorum emekleri için. İnşallah çok bereketli bir sezon olur." dedi.

Vali Yardımcısı Aydın Ergül ise yetiştirilmesi çok zor olan çeltiğin en fazla suya ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, Kızlar Yolu Barajı sayesinde Tosya'da çeltik ekim alanının yeniden 24 bin dekara çıkacağını kaydetti.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak da Tosya'nın üretim kültürünü hem Türkiye'ye hem de dünyaya gösteren bir yer haline geldiğini anlatarak, emek veren, çalışan çiftçilere teşekkür etti.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da çeltiğin önemine dikkati çekerek, bereketli bir sezon diledi.

Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Katılımcılar, biçerdöver ile çeltik hasadı yaptıktan sonra çeltik fabrikasında incelemede bulundu.

Kaynak: AA
KastamonuPolitikaGüncelTosyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Adapazarı’nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı Adapazarı'nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı
İsrail’in kalbinde ürküten manzara İlcil’de bakın hangi anlama geliyor İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 16:27:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Tosya'da çeltik hasadı dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei