Tosya'da çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü

Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.

İlçenin Çevlik köyünde İhsan Kocamış'a ait arazide henüz bilinemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediye İtfaiyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.

Bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 2 dekar tarım arazisi zarar gördü.