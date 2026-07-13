KONTROL ALTINA ALINDI
Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Hıdırlık Tepesi mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 dönüm alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu),
Son Dakika › Güncel › Tosya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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