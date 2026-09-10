Tosya'da sağlık haftası standında vatandaşlara boy, şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı - Son Dakika
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Tosya'da sağlık haftası standında vatandaşlara boy, şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı

Tosya\'da sağlık haftası standında vatandaşlara boy, şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant açıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri vatandaşların boy, şeker ve tansiyon ölçümlerini yaparak hastane ve aile hekimliklerine yönlendirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda stantlar açılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Yıldırım, kanser, sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve beslenme hizmetleri ile aile hekimliklerinde verdikleri hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Katılımcıların boylarını, şekerlerini ve tansiyonlarını ölçüyoruz. Hastane ve aile hekimliklerine yönlendirme yapıyoruz. Taramalarını yapmak için hastanelere davet ediyoruz." dedi

Tosya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş da yoğun ilgi gösteren vatandaşlara ve çalışma arkadaşlarına verdikleri katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tosya'da sağlık haftası standında vatandaşlara boy, şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı - Son Dakika

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