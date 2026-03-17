Tosya\'da Samanlık Yangını

17.03.2026 18:59
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir samanlık tamamen yandı, can kaybı yok.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Tosya ilçesine bağlı Ortalıca Köyü Fatih Mahallesi'nde çıktı. İsmail Duyar'a (78) ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden köy halkı durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm samanlığı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayda can kaybı yaşanmazken, içinde samanlar ve odunların bulunduğu samanlıkta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

