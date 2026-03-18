Tosya\'da Samanlık Yangını Söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ortalıca köyünde İ.D'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.