Tosya'da şehit İsmail Dalıkırık kabri başında anıldı

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Şehit Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1980 yılında iç güvenlik operasyonu icrası sırasında şehit olan Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı ve Tosya Kaymakam Vekili Aydın Ergün, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve vatandaşlar katıldı.