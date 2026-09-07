Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya'da 7 havalimanı kapatıldı - Son Dakika
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Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya'da 7 havalimanı kapatıldı

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Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'ndaki art arda patlamalar sonucu 7 havalimanı uçuşlara kapatıldı. 2 bin 300 uçuşun aksaması nedeniyle 270 binden fazla yolcu etkilenirken, başkent Jakarta'ya hizmet veren Soekarno-Hatta Havalimanı'nın yerel saatle 18.00'e kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle 7 havalimanı uçuşlara kapatıldı, 2 bin 300 uçuşun gecikmesi, iptali veya yönlendirilmesi nedeniyle 270 binden fazla yolcu etkilendi.

Endonezya'da Cuma günü patlayan ve günlerdir kül ile lav püskürten Anak Krakatau Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor. Yanardağdan yayılan volkanik kül nedeniyle başkent Jakarta'ya hizmet veren iki havalimanının da aralarında bulunduğu 7 havalimanı uçuşlara kapatıldı. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 bin 300 uçuşun gecikmesi, iptali veya yönlendirilmesi nedeniyle 270 binden fazla yolcunun etkilendiği aktarıldı. Bakanlık, Jakarta'nın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 18.00'e kadar kapalı olacağını bildirdi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeleri Azaltma Merkezi (PVMBG), "önümüzdeki dönemlerde yeni patlamaların meydana gelme ihtimalinin yüksek olmaya devam ettiği" konusunda uyarıda bulundu. PVMBG'ye göre, yanardağda son patlama Pazar günü saat 20.23'te meydana geldi. Patlamalar nedeniyle oluşan volkanik kül bulutları, yanardağın Cava Adası tarafında 20 bin feet, Sumatra Adası tarafında ve Java'daki Banten eyaletinin bazı bölgelerinde ise 50 bin feet yüksekliğe ulaştı.

"Krakatau'nun çocuğu" Anak Krakatau

Endonezya'da Krakatau olarak bilinen eski yanardağ, 1883 yılında meydana gelen büyük patlamalarla büyük ölçüde yok olmuştu. Şiddetli patlama, denizde büyük tsunamilere neden olurken, 36 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık bir asır önce, eski Krakatau'nun bulunduğu bölgede yeni bir volkan ortaya çıkmaya başlamış ve bu volkana "Krakatau'nun çocuğu" anlamına gelen Anak Krakatau adı verilmişti.

Kaynak: İHA

Endonezya, 3. Sayfa, Jakarta, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya'da 7 havalimanı kapatıldı - Son Dakika

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