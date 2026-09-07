Devlet televizyonunda yayımlandı! İsrail\'de Netanyahu\'ya büyük şok

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde devlet televizyonu KAN tarafından yayımlanan son anket, koalisyon hesaplarını iyice karmaşık hale getirdi. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot sandıktan birinci çıksa da ne iktidar ne de muhalefet bloğu hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşabiliyor.

KAN'ın son kamuoyu araştırmasına göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi, 23 milletvekili çıkararak birinci parti konumuna yükseldi. Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ise kan kaybetmeye devam ederek 20 milletvekiliyle ikinci sıraya geriledi.

BLOKLAR ARASI SANDALYE DAĞILIMI

Seçim yarışında birinci parti değişse de koalisyon kurma dengeleri kilitlenmiş durumda. Sandık sonuçlarının Meclis'e (Knesset) yansıması şu şekilde öngörülüyor:

Mevcut İktidar Bloğu: Aşırı sağcılar, Ultra-Ortodoks (Haredi) partiler ve Ofer Winter liderliğindeki Amcha Yisrael Partisi'nin (4 sandalye) desteğiyle toplam 52 sandalyeye ulaşıyor.

Muhalefet Bloğu: Eisenkot liderliğindeki bloğun toplam sandalye sayısı bir önceki ankete göre gerileyerek 51 sandalyede kalıyor.

Arap Partileri: Ortak Arap Listesi'nin 7, Mansur Abbas liderliğindeki Ra’am’ın 6 sandalye almasıyla Arap temsilciler toplam 13 sandalye elde ediyor.

Bağımsız/ Yeni Oluşum: Yoaz Hendel ve Yaron Zelekha tarafından kurulan yeni parti, seçim barajını aşarak 4 sandalye kazanıyor.

DENGELERİ YENİ PARTİ DEĞİŞTİRDİ

Seçim hesaplarını altüst eden temel gelişme, hiçbir blokla doğrudan bağlantısı bulunmayan Hendel ve Zelekha'nın kurduğu yeni partinin Meclis'e girme başarısı göstermesi oldu. Muhalefet bloğunun kan kaybetmesinde bu yeni partinin oy oranı etkili oldu.

120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Ankete yansıyan mevcut tabloya göre:

Netanyahu tarafı, Hendel ve Zelekha'nın partisini ikna etse dahi 56 sandalyede kalıyor ve karşı bloktan ek transferler yapmadan çoğunluğu sağlayamıyor.

Muhalefet tarafı ise hem Hendel-Zelekha ikilisini hem de 6 sandalyeli Mansur Abbas (Ra'am) faktörünü yanına çekebildiği takdirde ucu ucuna 61 sandalyeye ulaşabiliyor.

27 Ekim seçimlerine kısa bir süre kala ortaya çıkan bu tablo, İsrail politik kulislerinde yeni siyasi pazarlıkların ve olası ittifak arayışlarının hız kazanacağını gösteriyor.