Tosya'ya Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tosya'ya Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi

Tosya\'ya Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi

Tosya'da 64 bin metrekarelik yeni sanayi sitesi inşa edilecek, istihdama katkı sağlayacak.

13.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesine yaklaşık 64 bin metrekare alana yeni küçük sanayi sitesi inşa edilecek.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, S.S. Tosya KOBİ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Salim Karabıyıkoğlu ile yönetim kurulu üyelerine, sanayi sitesi arazisinin tapusunu verdi.

Ünsal, ilçe istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayacak yeni sanayi sitesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karabıyıkoğlu da Kaymakam Ünsal'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Küçük ölçekli marangoz esnafının yararlanacağı sanayi sitesinin Yeni Sapaca köyü Kurtbeli mevkisine kurulacağını anlatan Karabıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Küçük ölçekli marangoz esnafımızın yıllardır beklediği müjdeyi vermenin gururunu yaşıyoruz. Başta Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yönetim kurulu üyelerimiz ve yetkililerle yoğun çalışma yaptık. 64 bin metrekare alana yapılacak sanayi sitesinde üyelerin isteği üzere 500 ila bin metrekare arasında değişecek büyüklükte 37 iş yeri ile sosyal tesisler inşa edilecek. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak bu hayalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, Tosya Tapu Müdürü Mehmet Çatal ile kurum temsilcileri de bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, kastamonu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tosya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'ya Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
13:23 Putin, Esad’ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış
13:03 İTO Başkanı Avdagiç’ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi İTO Başkanı Avdagiç'ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:03 Rakka’da PKK’ya karşı protesto Halk, kentten ayrılmalarını talep etti Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:54 Zaha’nın piyasa değeri altüst oldu Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
18:38 tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında İki yönlü göç dalgası başladı tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 14:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: Tosya'ya Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.