TOKYO, 28 Kasım (Xinhua) -- Toyota Motor, dünya genelindeki üretiminin ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 azalarak 852.109 araca gerilediğini duyurdu. Böylece şirketin küresel üretimindeki düşüş dördüncü ayda da devam etti.

Üretim hacmi bakımından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan şirket cuma günü yaptığı açıklamada, küresel satışlarının da ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 azalarak 880.087 adede indiğini ve üst üste dört aydır gerilediğini bildirdi.

Şirketin verilerine göre Japonya dışındaki üretim, başta Tayland'daki sel felaketinin etkisi olmak üzere çeşitli nedenlerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalarak 534.806 araca geriledi. Japonya'daki üretim ise daha az çalışma günü nedeniyle yüzde 2,9 düşüşle 317.303 araç olarak gerçekleşti.

Şirketin yurtdışı satışları yüzde 4,4 azalarak 750.402 araca geriledi ve art arda dokuzuncu ayda da düşüş kaydetti. Hibrit araçlara yönelik güçlü talep sayesinde ABD'deki satışlar yüzde 6,5 artarak 221.507 araca yükseldi. Buna karşılık Ortadoğu'daki satışlar yüzde 31,9 gibi keskin bir düşüşle 37.120 araca geriledi.

Şirket, Japonya iç pazarındaki satışların ise kısmen Raize modelinde yapılan küçük güncellemelerin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azalarak 129.685 araca gerilediğini ve böylece yedi ayın ardından ilk kez düşüş kaydettiğini bildirdi.

Kyodo News'in haberine göre Toyota ve Japonya'nın diğer yedi büyük otomobil üreticisinin küresel toplam üretimi, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 düşerek 2,11 milyon araca geriledi.