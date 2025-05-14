TRABLUS, 14 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'ta salı gecesi yaşanan şiddetli çatışmalarda en az 6 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı başkentteki güvenlik durumunun "güvenli ve istikrarlı" olduğunu, tüm birimlerin kamu düzenini sağlamak üzere görevlerini etkin şekilde sürdürdüğünü bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Trablus'ta Çatışmalar: 6 Ölü - Son Dakika
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