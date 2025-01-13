Trablus'ta gösteri: Tarık Kurdi UNSMIL başkanı olsun!

Güncel

Libya'nın başkenti Trablus'ta BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Başkanlığına Sudanlı Tarık Hasan Kurdi'nin geçmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Trablus'taki UNSMIL binası önünde düzenlenen gösteriye Libya bayrakları taşıyan çok sayıda kişi katıldı.

Göstericiler, Libya'nın özgürlük mücadelesinin sembol ismi Ömer Muhtar'ın fotoğraflarının yanı sıra, "Libya halkının iradesi ve egemenliğine saygı duyun" ve "Libya halkı ilk kez UNSMIL'e bir başkan öneriyor" yazılı dövizler taşıdı.

Libya Ulusal Barış ve Diyalog Hareketi Başkanı Şaban Ferac bin Nasır, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut UNSMIL Başkan Vekili Stephanie Koury'nin görevi bırakması talebiyle gösteri düzenlediklerini söyledi.

Koury'nin yerine Sudanlı Kurdi'nin geçerek UNSMIL'ı yönetmesini istediklerini söyleyen Bin Nasır, "UNSMIL idarecilerinin hiçbiri şimdiye kadar Libya halkı tarafından seçilmedi. Bugün Libya halkı (UNSMIL için) Tarık Kurdi'yi öneriyor." ifadelerini kullandı.

Bin Nasır, Libya halkının isteklerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sudanlı Tarık Hasan Kurdi, BM bünyesinde daha önce Irak ve Suriye'de çeşitli görevlerde bulunmuştu.