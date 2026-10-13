Trabzon Akçaabat'ta yayla dönüşü başladı, hayvanlar süslenerek köylere indi - Son Dakika
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Trabzon Akçaabat'ta yayla dönüşü başladı, hayvanlar süslenerek köylere indi

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Trabzon Akçaabat\'ta yayla dönüşü başladı, hayvanlar süslenerek köylere indi
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Trabzon Akçaabat'ta Kayabaşı Yaylası'ndaki yaylacılar, sonbaharla birlikte süsledikleri hayvanlarıyla sabah erken köylerine döndü. Dönüş, renkli görüntüler oluşturdu; mayıs ortasında başlayan yaylacılıkta yaklaşık 5 ay kalınıyor.

DOĞU Karadeniz'deki yaylalarda, sonbaharla birlikte köylere dönüş yolculuğu başladı. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda süsledikleri hayvanlarıyla sabahın erken saatinde yola çıkan yaylacıların geri dönüş yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz'de asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlayıp sonbaharla birlikte sona eriyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın yaklaşık 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satıp geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyecek ihtiyacını gidiyor. Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda sonbaharla birlikte dönüşe geçen yaylacılar, süsledikleri hayvanlarının önünde ve arkasında kilometrelerce yol yürüyerek köylerine ulaştı. Geçmişten bugüne taşınan yaylacılık kültürünün bir kez daha canlandırıldığı dönüş yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

'GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ'

Yayla göçü geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini belirten Ayşe Pehlivan, "Çok duygusallaşıyoruz. Gelirken çok güzel de giderken sanki yaylalar ağlıyor gibi geliyor. Eskileri de anımsayınca daha da kötü oluyoruz. Eskisi kadar tadı yok ama yine de yayla göçü geleneğimizi yaşatıyoruz. Her sene ineklerimizi süslüyoruz. Onlar da göç edeceğimizi anlıyorlar. Geleneklerimize sahip çıkıyoruz" dedi.

'KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Geleneklerine sahip çıktığı için mutlu olduğunu ifade eden Sonnur Tayyar, "Bu sezonu çayır biçmekle ve inek beklemekle geçirdim. Doğaya yakın vakit geçirdim. 17 yaşındayım ve yaylada olmayı çok seviyorum. Göç okulların başlangıcını andırıyor. Yaylada kafamız rahat oluyor. Ne zaman ne yapacağınla ilgili bir zaman algısı yok. O yüzden çok daha güzeldi. Köyde olmak daha farklı hissettiriyor. Kültürümüze sahip çıkıp saygı duymaktan yanayım. Tüm gençlere de bunu öneriyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Kültür SanatAkçaabatTrabzonGüncelKültürYaşamSon Dakika

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