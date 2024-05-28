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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal'ı ziyaret etti.

Genç, makamında bir araya geldiği Koçal'a görevinde başarı diledi, birlikte güzel hizmetler yapmayı hedeflediklerini belirtti.

İlçenin sorunlarını birlikte çözeceklerini vurgulayan Genç, "Başkanımızla daima istişare halinde olacağız. İlçemizde, mahalle ve köy yollarımızda sorunlarımızı çözeceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Devam eden çalışmaları takip ediyoruz. Vatandaşlarımızla ve muhtarlarımızla daima iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Koçal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu dönem beraber güzel hizmetler yapacağız. Pazar yeri beklentimiz var. Güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyoruz. Onunla ilgili bir çalışma başlattık. Alan tespitiyle ilgili çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.